Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jens Kalaene

Fachkräftemangel Neuer Pflege-Studiengang ab Oktober an der Hochschule Zittau/Görlitz

08. September 2024, 06:00 Uhr

Wer in der Pflege arbeitet, ist bei Arbeitgebern heiß begehrt. Gleichzeitig mangelt es an ausreichend Pflegefachkräften. Ein neuer Studiengang an der Hochschule Zittau/Görlitz soll das ändern und zeigen, was alles in der Pflege möglich ist. Im Oktober soll der duale Studiengang "Angewandte Pflegewissenschaften" in Görlitz starten.