Black Friday BSI warnt vor Fake-Shops und Phishing-Mails

So kann dem BSI zufolge ein unvollständiges Impressum, in dem etwa die vertretungsberechtigte Person oder die Postadresse fehlt, ein Hinweis auf einen Fake-Shop sein. Kunden, die bestellte Waren nicht erhalten oder bemerken, dass eine fremde Person Zugriff auf ihr Benutzerkonto zu haben scheint, sollten sofort reagieren. Auch Phishing-Mails sind dem BSI zufolge eine Gefahr. Diese sehen aus wie echte Mitteilungen von Händlern oder Zahlungsdienstleistern. Über gefälschte Links in den Mails sollen ahnungslosen Kunden schließlich sensible Daten entlockt werden. Hänzgen empfiehlt deshalb, die Absenderadresse genau zu kontrollieren.