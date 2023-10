Selbstbestimmtes Sterben Bundesverwaltungsgericht verhandelt über Erwerb von Suizid-Mittel

26. Oktober 2023, 12:54 Uhr

Am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig findet am Donnerstag eine Verhandlung zum Thema "selbstbestimmes Sterben" statt. Es geht um ein Betäubungsmittel, das die schwerstkranken Kläger zum Zweck der Selbsttötung kaufen wollten – dafür aber nicht die nötige Erlaubnis erhalten.