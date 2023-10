Was nehmen Sie davon in den Klinikalltag mit?

Im Zuge der Vorträge kamen Argumente für eine recht freie und für eine sehr restriktive Lösung auf den Tisch. Für uns war die Frage, welche ärztliche Haltung dazu sinnvoll ist. Die Ärzteschaft hat für sich klargestellt, dass der assistierte Suizid keine originär ärztliche Aufgabe ist, sondern dass es immer eine Gewissensentscheidung des Einzelnen ist. Welches Fazit da ein jeder für sich aus dieser Veranstaltung mitgenommen hat, kann ich so nicht sagen. Das kann ich nur für mich selbst beantworten.

Also kein klares Pro und kein klares Contra?

Das ist einfach ein Prozess und ich denke, meine Kollegen mit palliativmedizinischem Hintergrund haben sich schon längst mit der Frage auseinandergesetzt. Wir konnten mit der Tagung etwas zur Abwägung beitragen, indem wir die Diskussion angeregt, Argumente verdichtet haben. Aber es ist und bleibt eine Einzelfallentscheidung und das ist etwas zutiefst Menschliches, dass nicht allein für die Palliativmedizin zutrifft. Natürlich gibt es auch auf unserem Fachgebiet Dinge, die wiederholen sich ganz häufig und die sind Routine. Aber im Gegensatz zum Beispiel zur operativen Medizin, wo genau eine Operation die eine Antwort auf Gallensteine ist, schauen wir differenzierter, was dem Patienten gut tun würde in seiner Situation.

In Wirklichkeit steckt bei vielen hinter dem Wunsch zu Sterben eine große Verzweiflung. Und da müssen wir uns die Frage stellen: Können wir vielleicht erst diese Verzweiflung nehmen? Sven Bercker, Anästhesist und Intensivmediziner

Aus Ihrer Erfahrung betrachtet: Geht selbstbestimmtes Sterben überhaupt?

Was aus meiner Sicht in der ganzen Diskussion zu Recht kritisiert wird, ist, dass das selbstbestimmte Sterben als Teil der Selbstverwirklichung teilweise romantisiert wird: Als Geschichte des weisen alten Mannes, der am Ende seines Lebens eine Liste mit Pros und Cons führt und dann vor seinen Kindern steht und entscheidet: Das ist jetzt der Moment. Das gibt es bestimmt, es kann auch eine weise alte Frau sein. Aber das ist nur ein ganz kleiner Teil der Wahrheit und der Fälle.

Sven Bercker, stellvertretender Direktor der Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie am Universitätsklinikum Leipzig. Bildrechte: Stefan Straube / UKL Denn in Wirklichkeit steckt bei vielen hinter dem Wunsch zu Sterben eine große Verzweiflung. Und da müssen wir uns die Frage stellen: Können wir vielleicht erst diese Verzweiflung nehmen? Das ist das, was wir uns als Palliativmediziner fragen. Wenn jemand an den Punkt kommt, sterben zu wollen, weil er die Schmerzen nicht mehr aushält, müssen wir schauen: Haben wir denn alles getan, um diese Schmerzen so gut zu behandeln wie es geht? Also wieder prüfen, was tut dem Patienten gut in seiner Situation. Wir müssen uns klarmachen, dass darüber hinaus nur ein ganz kleiner Teil von Menschen bleibt, die sich den Tod wirklich wünschen. Das müssen sie in den Ländern, in denen es entsprechende Gesetze dafür gibt, auch nachweisen. Und dann kann ich mir in wenigen Fällen vorstellen, dass man es als Arzt aushalten kann zu sagen: Ich kann dabei Hilfe leisten.

Ist der eigene Tod auch für Sie und Ihre Kollegen ein Thema? Sprechen Sie darüber?

Das kommt vor, bestimmt aber zum Glück nicht den Alltag. Natürlich fühlen wir uns manchmal persönlich betroffen und wir fragen uns natürlich zuweilen, was wir an Stelle eines Patienten wollen würden. Ich glaube, dass das eine hilfreiche und wichtige Überlegung sein kann, aber natürlich muss ich mir dabei immer klar machen, dass die Patienten durchaus davon abweichende Vorstellungen, Werte und Haltungen haben dürfen. Und darüber sprechen wir durchaus, wenn Entscheidungen am Ende des Lebens anstehen.

Die Idee, dass man alles bis zuletzt selbst steuern kann, ist oft eine Illusion. Die meisten haben am Ende ihres Lebens doch eine Phase, in der sie ausgeliefert sind. Sven Bercker

Entscheidungen am Lebensende: Diese versuchen inzwischen viele, durch eine Patientenverfügung von vornherein zu regeln. Welchen Stellenwert hat sie für Sie?

Es ist richtig und gut, dass Menschen die Möglichkeit haben, etwas im Voraus zu verfügen. Aber wenn ich mich bei guter Gesundheit im Alter von 45 Jahren hinsetze und genau festlegen soll, wie mein Sterbeprozess sein wird - wie wahrscheinlich ist es, dass es dann genau so kommen wird? Die Idee, dass man alles bis zuletzt selbst steuern kann, ist oft eine Illusion. Die meisten haben am Ende ihres Lebens doch eine Phase, in der sie ausgeliefert sind. Wo sie von der Hilfe anderer abhängig sind und von der Barmherzigkeit, ein etwas aus der Mode gekommenes, aber treffendes Wort. Man kann nicht jede Abhängigkeit von anderen aushebeln, sei es auf der Palliativstation, auf der Intensivstation oder wenn der Notarzt kommen muss. Dann sind Sie zuweilen abhängig davon, dass andere eine gute Entscheidung für Sie treffen.

Es war Ihnen wichtig, mit den 1. Leipziger Palliativtagen auch zum Austausch einzuladen. Warum ist das so wichtig?

Palliativmedizin funktioniert - und das sage ich jetzt mal ganz persönlich – etwas anders als andere Bereiche der Medizin. Dort haben wir verschiedene Organisationsformen, die nicht immer gut kooperieren: es gibt niedergelassene Ärzte, private Krankenhäuser, Kliniken in öffentlicher Hand. Da gibt es unterschiedliche Interessen und es ist erfahrungsgemäß schwierig, die Grenzen zwischen diesen sogenannten Sektoren zu überwinden. Und das hat man zum Glück bei der Palliativmedizin etwas anders gemacht.