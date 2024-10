Mehr Kinder und junge Erwachsene haben einer neuen Auswertung zufolge depressive Verstimmungen. Bekamen 2018 etwa 316.000 Menschen zwischen 5 und 24 Jahren eine depressive Episode diagnostiziert, waren es im vergangenen Jahr rund 409.000, also beinahe 30 Prozent mehr. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Auswertung des Barmer Instituts für Gesundheitssystemforschung hervor.

Barmer-Vorstandschef Christoph Straub erklärte: "Die deutliche Zunahme an Depressionen bei jungen Menschen ist besorgniserregend – dabei hat die Erkrankung viele Gesichter und wird nicht immer sofort erkannt." Selbst wenn Betroffene oder Angehörige merkten, dass etwas nicht stimme, falle ihnen konkrete Unterstützung mitunter schwer. "Wir wissen schon lange, dass es geschlechtsspezifische Unterschiede bei Depressionen gibt, aber hierzu sind weitere Analysen erforderlich, um die Wirkzusammenhänge noch besser zu verstehen", verdeutlichte Straub.

Des Weiteren zeigt die Analyse, dass die Zahl der jungen Menschen mit Depressionen zwischen den Jahren 2018 und 2023 in allen Bundesländern gestiegen ist. Die größte Steigerung gab es mit rund 51 Prozent in Sachsen-Anhalt, von circa 6.100 auf 9.200 Betroffene, und die geringste in Baden-Württemberg, mit einem 17-prozentigen Zuwachs von 41.500 auf 48.600 Fälle.