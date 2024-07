Die Deutsche Bahn will in den kommenden Jahren 40 vielbefahrene Strecken grundsanieren. Am Montag beginnen die Bauarbeiten am ersten Streckenabschnitt zwischen Frankfurt am Main und Mannheim. Die sogenannte Riedbahn wird wegen der Arbeiten für fünf Monate gesperrt sein. Die Sanierung des 74 Kilometer langen Abschnitts wird sich nach Angaben der Bahn ab Dezember bundesweit positiv auf die Pünktlichkeit auswirken.

Was ist eine Grundsanierung? Die Bahn-Infrastruktur ist an vielen Stellen überaltert und überlastet. Bund und Bahn haben deshalb im vergangenen Jahr den Plan gefasst, mit Milliardensummen das Netz zu sanieren. Dabei sollen die Hauptstrecken nicht wie sonst üblich bei laufendem Betrieb, sondern während monatelanger Vollsperrungen erneuert werden. Danach soll dort dann für mehrere Jahre Baufreiheit herrschen.

Bis Ende 2030 sollen weitere Hochleistungskorridore folgen, im kommenden Jahr ab August unter anderem die 278 Kilometer lange Strecke zwischen Hamburg und Berlin. Von den Bauarbeiten werden auch Fahrgäste in Ostdeutschland betroffen sein, sagte Detlef Neuß, Bundesvorsitzende des Fahrgastverbandes Pro Bahn MDR AKTUELL.

Auch im Osten müssen Strecken saniert werden

Ein Sanierungsprojekt in Größenordnung der Riedbahn gebe es in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zwar nicht, jedoch müsse auch hier umfänglich saniert werden. Neuß erklärte: "Natürlich hat man im Osten seit der Wende sehr viel gemacht, aber das reicht bei weitem noch nicht aus." Auf den Strecken Dresden–Chemnitz sowie Leipzig–Chemnitz sei beispielsweise noch viel zu tun, auch der Fernverkehr in Jena sei ausbaufähig.