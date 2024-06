Vor allem kleine Bahnhöfe mit weniger als 1.000 Fahrgästen am Tag sollen profitieren. Konkret sind das: Bad Blankenburg, Friedrichroda, Reinhardsbrunn-Friedrichroda, Gotha, Grimmenthal, Ilmenau, Probstzella, Zeutsch und Geraberg. Der Hauptbahnhof in Sonneberg soll auch mit Landeshilfe modernisiert werden.

"90 Prozent der 279 Thüringer Bahnhöfe sind Stationen, an denen jeden Tag weniger als 1.000 Menschen Ein- und Aussteigen", sagt Thieme, der im Namen der Bahn die Rahmenvereinbarung unterzeichnet hat. Der Bund verteile die Mittel aber vorwiegend an Bahnhöfe, die deutlich mehr Menschen nutzen. Deshalb müsse die Mobilität auf dem Land von allen mitfinanziert werden. "Wir investieren in die kleineren Bahnhöfe, weil wir mehr Reisende wollen und die werden auch kommen!", so Thieme.