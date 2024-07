Ist das so ein Problem, dass wir uns gern auf das stürzen, was nicht funktioniert in Deutschland?

Das sicherlich. Wir haben ja auch das alte Sprichwort "Pünktlich wie die Bahn". Wir haben eine Krise des öffentlichen Verkehrs. Wir werden auch nach der EM weiter Störungen haben, und in den Wochen vorher war es genau so.

Eine Bahnsprecherin verwies darauf, dass die Infrastruktur in die Jahre gekommen sei und dass im Juni durch Unwetter und Hochwasser jeden Tag 400 ICEs an Dammbrüchen und überfluteten Straßen vorbei mussten. Sind die Probleme bei diesem Turnier damit benannt?

Ja, in der Tat gab es an einigen Tagen Unwetter, die das Problem weiter verschärft haben. Und das Thema mit der alten Infrastruktur ist ja jetzt eigentlich das neue Narrativ der DB. Man sagt im Prinzip: Ganz plötzlich haben wir Anfang 2023 gemerkt, dass unsere Infrastruktur alt und verrottet ist, und brauchen deshalb dringend mehr Geld vom Bund.

Die Fachleute haben das länger gewusst, die DB und die Politik haben das jahrelang nicht wahrhaben wollen oder zumindest nicht öffentlich gesagt.

Wie abgewirtschaftet ist denn die Infrastruktur – mit dem Schienennetz, mit den Stellwerken, mit den Leitungen?