Der Deutsche Schulpreis geht in diesem Jahr nach Nordrhein-Westfalen. Den Hauptpreis über 100.000 Euro gewinnt demnach eine Förderschule in Bonn, die nach Angaben der Jury den klassischen Unterricht weitgehend abgeschafft hat.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) würdigte die Bonner Gewinner-Schule und die anderen Preisträger bei der Verleihung des Deutschen Schulpreises 2024 in Berlin. Die fünf weiteren ausgezeichneten Schulen sind die Friedenauer Gemeinschaftsschule und die Wilhelm-von-Humboldt-Gemeinschaftsschule in Berlin sowie das Joseph-DuMont-Berufskolleg in Köln, das St.-Pius-Gymnasium in Coesfeld und das Thomas-Morus-Gymnasium in Oelde (alle drei NRW). Sie erhalten je 30.000 Euro.