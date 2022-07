In Sachsen-Anhalt haben die Sommerferien begonnen, in Sachsen und Thüringen starten sie am Montag. Zeit rauszugehen, die Region zu entdecken und sich zu bewegen. Vor allem junge Menschen haben in der Regel ihr Smartphone in der Tasche und nutzen es auch in der Natur, um sich zu orientieren, Routen zu finden oder um ihre Umgebung kennenzulernen. Nutzerinnen und Nutzer der MDR-Social-Media-Kanäle haben ihre beliebtesten Apps geteilt.