Mutmaßlicher Sabotageakt Bundesanwaltschaft ermittelt im Fall von brennender Luftfracht in Leipzig/Halle

15. Oktober 2024, 11:21 Uhr

In Deutschland war im Sommer ein Flugzeugabsturz dem Verfassungsschutz zufolge nur durch einen Zufall verhindert worden. Hintergrund ist ein Frachtpaket, das im Juli am Flughafen Leipzig/Halle in Flammen aufgegangen war. Das Paket sollte per Flugzeug weitertransportiert werden, entzündete sich jedoch aufgrund einer Verspätung bereits am Boden. Sicherheitskreise gehen von russischer Sabotage aus. Nun ermittelt die Bundesanwaltschaft.