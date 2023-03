Übernimmt jemand den Begriff einfach so, dann könne man vermuten, dass er oder sie auch die damit verbundene Perspektive einnimmt, so Kiesel. Oder – wie es Friedrich Markewitz, Sprachwissenschaftler an der Universität Paderborn ausdrückt: "In der Hinsicht würde man dann in Anführungszeichen so etwas wie Nazi-Sprech übernehmen."



Und das sei ähnlich problematisch wie Ausdrücke wie "Arbeit macht frei" zu verwenden. Oder von "völkisch", "Endlösung" oder "Sonderbehandlung" zu sprechen. "Das sind ja alles Ausdrücke, die von Akteuren im Nationalsozialismus gebraucht wurden", erklärt Markewitz. "Und die wir heute nicht mehr verwenden oder wenn sie verwendet werden, die dann als stigmatisierend wahrgenommen werden und es dann mediale Kritik gibt."