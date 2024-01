Bundestag gedenkt der Opfer des Nationalsozialismus

Die Beauftragten des Bundes für Minderheitenschutz und gegen Rassismus haben den Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus zum Anlass für eine kritische Bestandsaufnahme genommen. In einer gemeinsamen Erklärung, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, heißt es: "Wenn wir heute der Millionen Opfer des Nationalsozialismus gedenken, dann tun wir dies in einer Zeit, in der Jüdinnen und Juden in Deutschland wieder Angst um ihre Sicherheit haben müssen. Wir tun es in einer Zeit, in der sich unzählige Menschen durch rechtsextremistische Vertreibungspläne existenziell bedroht fühlen."