Dazu kommt: Die Ersatzfreiheitsstrafe kostet den Staat weit mehr, als die Geldstrafe wert ist. Eine Nacht im Gefängnis kostet zwischen 130 und 180 Euro. Das ist ganz schön viel Geld. Okay, Frühstück und Abendessen, alles dabei. Aber auch: Freiheitsentzug. Gefängnis ist kein Urlaub, auch wenn eine Nacht so viel wie in einem guten Hotel kostet. Im Gegenteil.

Gefängnisaufenthalte sind teuer. Eine Nacht kostet zwischen 130 und 180 Euro. Bildrechte: imago/Rolf Kremming

Die Frage ist: Wieso wird an etwas festgehalten, das so sinnlos ist? Diese Frage ist geradezu philosophisch. Weil es immer so gemacht wurde, weil es eine wohlige Tradition ist, weil es erzieherisch wirkt, weil es die Lust nach Strafe und das Bedürfnis nach Gerechtigkeit befriedigt, weil es ums Prinzip geht, weil es Grenzen gibt, die eingehalten werden müssen, weil es eh nie zur Anwendung kommt – im englischen sagt man: Choose your fighter. Übersetzt heißt es so viel wie "Such dir was aus".