Ersatzfreiheitsstrafen treffen nicht nur verstärkt arme Menschen, sie kosten den Steuerzahler unnötig viel Geld. Ein Gefängnisaufenthalt in Deutschland kostet pro Tag zwischen 130 und 180 Euro. In sächsischen Gefängnissen beliefen sich 2022 die Kosten beispielsweise auf 155,35 Euro pro Hafttag.



Eine Nacht in einem Hotel in der Leipziger Innenstadt, "mit angesagter Bar", Kingsize-Bett und Fernseher, kostet, Stand heute, 103 Euro. Wer diese Zahlen vergleicht, kommt ins Grübeln: Sind Ersatzfreiheitsstrafen sinnvoll, rein rechnerisch? "Lohnt" sich das?



Und "lohnen", das schließt auch Prävention, Einsicht, Nicht-wieder-straffällig-werden ein. Also nochmal: "Lohnt" sich solch eine Ersatzfreiheitsstrafe für den Staat, für uns, für die Gesellschaft? "Nein", sagt Semsrott.



Er führt aus: "Alle Leute, mit denen wir zu tun haben, sind für die Entkriminalisierung. Auch die Gefängnisse, bei denen ich eigentlich davon ausging, sie sind gegen uns, wenn wir das Strafsystem so unterlaufen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Denn sie wissen auch, wie sinnlos diese Bestrafung ist."