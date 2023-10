Der Hallesche Sozialpädagoge Hans Goldenbaum sieht die beschlossenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendkriminalität in Halle kritisch. Goldenbaum ist Bereichsleiter Gewalt- und Radikalisierungsprävention der Halleschen Jugendwerkstatt und sagte MDR SACHSEN-ANHALT, eine Erhöhung der Polizeipräsenz und die Einrichtung einer speziellen Ermittlungsgruppe hätten in der Vergangenheit schon etwas bewirkt, allerdings würden die strukturellen Probleme in Halle nicht in Angriff genommen: "Die Schulen leiden unter einer hohen Überlastung, es fehlen Lehrer. Auch die Schulsozialarbeit, die jedes Jahr kurz vor der Einstellung steht, ist massiv überlastet. Die Schulen sind aber die Scharnierstellen, wo man noch intervenieren könnte. Aufgrund der vielen Probleme dort passiert das aber derzeit nicht."

Goldenbaum zufolge ist die Zunahme von Jugendkriminalität aber auch in anderen deutschen Städten zu beobachten. Er begründet diese Entwicklung mit den ähnlichen sozialen Strukturen in urbanen Räumen: "Wir haben da beispielsweise eine Häufung von Familien und Kindern, die in Armut leben. Wir haben dort besonders viele Kinder, die in ihrer Bildungslaufbahn scheitern und auch nur wenige Möglichkeit haben, in ihrer Freizeit strukturierte Angebote besuchen zu können."