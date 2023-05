Klimaprotest Ist die "Letzte Generation" eine kriminelle Vereinigung?

Gegen Mitglieder der Klimaaktivisten-Gruppe "Letzte Generation" laufen zahlreiche Verfahren. Verurteilungen gab es auch schon – da ging es um Nötigung im Straßenverkehr, Sachbeschädigung oder Störung öffentlicher Betriebe. Nun fährt die Justiz in Berlin schärfere Geschütze auf und lässt prüfen, ob es sich bei der "Letzten Generation" um eine sogenannte kriminelle Vereinigung handelt. Doch was ist überhaupt eine kriminelle Vereinigung und wie sieht es in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen aus?