Derweil gingen die Klimaproteste in Berlin auch am Donnerstag weiter: Klimaaktivisten von "Extinction Rebellion" und "Letzte Generation" beschmierten am Morgen Gebäude von Parteizentralen, Firmensitzen und Lobbyverbänden mit schwarzem Kunstöl. Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet, wurden mehrere Eimer ölartiger Farbe an Tür und Fassade der FDP-Bundesgeschäftsstelle geschüttet.



Zudem seien Plakate mit Slogans wie "FDP: Profis im Blockieren" angebracht worden. Betroffen von den Protestaktionen waren unter anderem auch Bayer, BP, Shell, Coca Cola und die Deutsche Bank.

Farbangriff auf FDP-Bundesgeschäftsstelle in Berlin. Bildrechte: dpa