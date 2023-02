Insofern kann ich so ein bisschen nachvollziehen, dass es komplizierter geworden ist. Da kann ich sagen: Ja, ist es ein Stück weit, aber am Ende ist es auch nicht so schwierig. Kleines Beispiel: Heute vor drei Jahren wussten die wenigsten Menschen, was ein PCR-Test ist, was Inzidenz genau bedeutet oder was mRNA genau bedeutet. Und wir haben das auch in kürzester Zeit wegen der Corona-Pandemie schnell gelernt und wussten damit auch etwas anzufangen. Und so ähnlich ist es auch mit diesen Begriffen. Es muss sich nur ein bisschen damit auseinandergesetzt werden und so kompliziert ist es dann eigentlich gar nicht. Also ich fasse es nochmal zusammen: Letztendlich geht es um sexuelle Orientierungen, also, in wen sich Menschen verlieben – das ist so die eine Kategorie – und es geht um geschlechtliche Identitäten, also, welches Geschlecht Leute haben, welches Geschlecht Leute ausdrücken. Und das war es eigentlich auch schon. So schwierig ist es glaube ich nicht.

Und warum muss sich alle Welt jetzt mit Gender usw. auseinandersetzen? Das betrifft ja nur eine Minderheit, oder? Der WDR hat zum Beispiel erst kürzlich die Ergebnisse einer selbst in Auftrag gegebenen Studie veröffentlicht, in der es heißt, dass für fast zwei Drittel der Deutschen gendergerechte Sprache kaum eine oder gar keine Rolle spielt.

Da müssen wir jetzt erstmal die Dinge unterscheiden: Nur, weil man sich mit queeren Themen, also mit LGBTIQ+-Themen auseinandersetzt, hat das noch nichts mit gendergerechter Sprache zu tun. Es gibt auch genügend queere Leute, die gendergerechte Sprache selbst nicht gut finden. Das ist ein Thema für sich.

Zum ersten Punkt: Warum müssen sich plötzlich so viele damit auseinandersetzen, obwohl das eigentlich nur so eine Minderheit betrifft? Naja. Diese Minderheit ist dann doch am Ende recht groß, wir reden da über mehrere Millionen Menschen - allein in Deutschland. Das sind jetzt nicht so wenige. Und ich finde es den Menschen gegenüber gar nicht Mal so nett, zu sagen: "Ach, mit dir will ich mich gar nicht beschäftigen, das interessiert mich nicht." Das ist ziemlich abwertend und ich glaube, das ist auch für die Gesellschaft nicht gut.