Die Landesregierung will den Tafeln in Thüringen finanziell unter die Arme greifen. Unter anderem wegen Inflation haben diese in den vergangenen Wochen starken Zulauf erhalten. Sozialministerin Heike Werner (Linke) sagte der "Deutschen Presse-Agentur", die Einrichtungen sollen kurzfristig Geld für den Ankauf von Lebensmitteln erhalten.