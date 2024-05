Das Gericht der Europäischen Union hat die Genehmigung staatlicher Hilfen für die Luftfahrtgesellschaft Condor teilweise für nichtig erklärt. Die EU-Kommission hätte ein förmliches Prüfverfahren einleiten müssen, entschieden die Richter am Mittwoch in Luxemburg. Die Genehmigung einer "Umstrukturierungsbeihilfe" in Höhe von 321 Millionen Euro sei daher nichtig.