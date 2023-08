Es gibt viele andere Möglichkeiten, Sport zu treiben und sich fit zu halten: Zuhause auf der Matte oder mit eigenen Fitness-Geräten in den eigenen vier Wänden; im Sportverein oder einfach draußen im öffentlichen Raum oder in der freien Natur. Aus Sicht der MDRfragt-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer mangelt es für letzteres jedoch an kostenfreien öffentlichen Sportplätzen und Fitness-Parks. So gaben knapp zwei Drittel (61 Prozent) an, in ihrem eigenen Umfeld nicht genügend öffentlich zugängliche und kostenfreie Sport-Möglichkeiten zu haben. Knapp ein Viertel (23 Prozent) hält das Angebot hingegen für ausreichend und 15 Prozent treffen hierzu keine Aussage.