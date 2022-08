Im geteilten Deutschland bewährten sich vor allem zwei Sorten: "im nu" und "Caro-Kaffee". Beide bestehen aus Gerste, Roggen und Malz. Im "Caro-Kaffee" ist außerdem noch Zichorie drin. Auch diese Instant-Malzkaffees waren ein aus der Not geborenes Produkt, denn Bohnenkaffee stand nicht so selbstverständlich in den Supermarktregalen wie heute. Er war teuer und manchmal schwer zu bekommen. Den meisten blieb also nicht viel anderes übrig als auf Muckefuck zurückzugreifen.