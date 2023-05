In Deutschland gibt es über das Müttergenesungswerk (MGW) rund 70 Kurhäuser, die etwa 50.000 Plätze im Jahr anbieten. In Mitteldeutschland sind das zwei in Sachsen, vier in Thüringen und ein Kurhaus in Sachsen-Anhalt. Über andere Träger außerhalb des MGW sind es weitere 80.000 Plätze pro Jahr. Dabei gibt es ein sogenanntes Wunsch- und Wahlrecht. Jede und jeder kann angeben, ob die Kur in Wohnortnähe stattfinden soll oder man eine Klinik mit einem bestimmten Schwerpunkt auswählt.