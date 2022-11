In vielen Städten nahm die Obdachlosigkeit zuletzt zu. In Leipzig etwa leben zurzeit knapp 300 Menschen auf der Straße, heißt es im aktuellsten Sozialreport der Stadt . Vor sieben Jahren waren es noch halb so viele. Werena Rosenke rechnet damit, dass es noch mehr werden.

Die steigenden Preise, die Inflation, die explodierenden Energiekosten würden zwangsläufig viele Haushalte, die jetzt schon am Existenzminimum leben, in große Bedrängnis bringen. "Das heißt, wir befürchten einfach, dass diese Menschen in eine Verschuldungsspirale geraten und an deren Ende können dann auch Mietschulden stehen und die Gefahr, die Wohnung zu verlieren", sagt Rosenke.