Ungeachtet der Bemühungen der Politik bleiben fehlende Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen ein Problem. Zu diesem Ergebnis kommt der Paritätische Gesamtverband nach einer Befragung von Kitamitarbeiterinnen und -mitarbeitern . Durchschnittlich fehlen in jeder Kita demnach mehr als zwei Fachkräfte. Das summiere sich aktuell auf 125.000 fehlenden Fachkräfte in der Kindertagesbetreuung. Personalmangel führe zu zusätzlichen Überstunden und einer zunehmenden Überlastung der Mitarbeitenden. Damit drohten weitere Personalausfälle, in deren Folge Aktivitäten für Kinder und deren Förderung eingeschränkt würden. Das führt auch zu Problemen bei der Inklusion.

Das berichten auch Erzieherinnen und Erzieher aus Mitteldeutschland. Wie die Daten zeigen, haben die Kitas in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen nur selten zusätzliche personelle Kapazitäten, um zugunsten der Betreuung von Kindern mit Behinderung die Kinder in mehrere kleine Gruppen aufzuteilen. In Sachsen gaben 78,7 Prozenten der befragten Einrichtungen an, dieses Angebot nicht gewährleisten zu können. In Sachsen-Anhalt waren es sogar 85,4, in Thüringen 83,1 Prozent.



Durch eine gesetzliche Grundlage wird dem Bericht zufolge zumindest in Thüringen häufig eine zusätzliche Fachberatung für Inklusion in Anspruch genommen (51 Prozent). Das ist im Thüringer Kita-Gesetz (ThüKigaG) festgelegt.