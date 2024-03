Betreuungsschlüssel in Sachsen-Anhalt vergleichsweise schlecht In Sachsen-Anhalt betreute 2022 eine Kita-Fachkraft deutlich mehr Kinder als in anderen Bundesländern. Das geht aus einem Bericht des Bundesfamilienministeriums hervor. So betreute eine Fachkraft im Bundesdurchschnitt vier Kinder im Alter unter drei Jahren.



In Sachsen-Anhalt kamen 5,6 Kinder unter drei Jahren auf eine Erzieherin oder einen Erzieher. In Gruppen mit Kindern ab drei Jahren bis zur Einschulung betreute im Bundesdurchschnitt einer Fachkraft 7,8 Kinder, in Sachsen-Anhalt 10,1 Kinder.