Immer häufiger passiere es derzeit auch, dass Tageseltern die Kleinkinder in ihre Betreuung eingewöhnen. Doch diese werden dann im Rahmen der ein- bis dreimonatigen Kündigungsfrist von den Tageseltern in die Krippe "abgezogen", wie Hoffmann formulierte. "Die Eltern haben ein Wunsch- und Wahlrecht. Das sollen sie nutzen. Wenn sie sich für eine Krippe entscheiden, ist das völlig in Ordnung. Was nicht in Ordnung ist, wenn Leitungen in den Kitas die Kinder rausziehen. Es geht nicht um Polstermöbel, sondern um Kinder", ärgerte sich die Tagesmama. Man sei im Gespräch mit der Stadt und mit Stadträten und hoffe, dass sich die aktuelle Situation beruhige.

