Studie Tausende Betreuungsplätze für Kita-Kinder fehlen in Mitteldeutschland

Hauptinhalt

Viele Kinder, zu wenig Erzieher: In Mitteldeutschland fehlen tausende Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren. Das geht aus einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln hervor. Obwohl es seit zehn Jahren einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz gebe, fänden in Sachsen rund 3.800 Kinder keinen Platz in einer Krippe. In Sachsen-Anhalt sind es rund 2.500 Kinder. Das liege vor allem am Fachkräftemangel und der steigenden Zahl an Kindern durch Zuzug, so die Studie.