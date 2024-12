Bildrechte: picture alliance / SvenSimon | Malte Ossowski / SVEN SIMON

AOK-Pflegereport Pflegebedürftigkeit in Ostdeutschland besonders hoch

10. Dezember 2024, 16:55 Uhr

Die Zahl der Pflegebedürftigen nimmt seit Jahren deulich stärker zu als es demografische Daten vermuten lassen. Dem aktuellen Pflegereport der AOK zufolge leben besonders viele pflegebedürftige Menschen in Ostdeutschland. In Brandenburg etwa galt 2023 jede sechste Person als pflegebedürftig. In Thüringen hat sich die Zahl der Pflegebedürftigen in sechs Jahren um mehr als 60 Prozent erhöht.