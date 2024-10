Das Bundesgesundheitsministerium reagierte auf den RND-Bericht mit der Aussage, man könne "das so nicht bestätigen". Zugleich werden jedoch Finanzierungsprobleme in der Pflegeversicherung eingeräumt. Die seien seit Längerem bekannt. Gesundheitsminister Karl Lauterbach werde "in Kürze" ein Finanzkonzept vorlegen, um die Pflegeversicherung auf stabilere Füße zu stellen.

Derzeit gilt in der Pflegeversicherung ein Beitragssatz von 3,4 Prozent, Kinderlose zahlen vier Prozent. Für Familien mit Kindern unter 25 Jahren gibt es Abschläge. Da auch die gesetzliche Krankenversicherung mit einem Beitragsplus von im Schnitt 0,7 Prozentpunkten rechnet, könnten dem RND-Bericht zufolge die Sozialbeiträge zum Anfang kommenden Jahres so stark steigen wie seit über 20 Jahren nicht mehr.



Die Belastung für Arbeitnehmer und Arbeitgeber droht damit in den nächsten Jahren deutlich über die von der Politik gesetzte Rote Linie von 40 Prozent des Bruttolohns zu steigen. Prognosen gehen bis 2035 von Beiträgen der verschiedenen Versicherungen in Gesamthöhe von gut 48 Prozent aus.