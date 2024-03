An diesem Prinzip hat auch Bruno Osuch vom Humanistischen Verband HVD wenig auszusetzen. Ganz im Gegenteil zum anderen Format: den Verkündigungssendungen: "Wir haben es hier mit einer eklatanten gesellschafts- und medienpolitischen Schieflage zu tun: Obwohl jährlich Zehntausende Jugendliche an den Jugendfeiern und Jugendweihen der humanistischen Verbände teilnehmen, hört und sieht man davon nichts. Jeden Sonntag werden Gottesdienste übertragen, aber keine einzige Jugendfeier in Ostdeutschland."