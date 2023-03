(jüdisch)

Am Seder-Abend, dem Auftakt zu Pessach, findet ein längerer häuslicher Familiengottesdienst nach einer genau vorgezeichneten Ordnung (seder) statt. Den Ablauf des Abends bestimmt ein spezielles Buch, die Haggada. Darin ist die Geschichte vom Auszug des Volkes Israel aus Ägypten beschrieben. Im Verlauf der Zeremonie gibt es Speisen von der Sederplatte. Jede Speise hat eine besondere Bedeutung und erinnert an ein Ereignis während der Sklaverei der Israeliten in Ägypten. So gibt es Salziges, Süßes und Bitteres. Man reicht Nüsse und Früchte, aber auch gekochte Eier. Rohes Gemüse wird in Salzwasser getunkt. Mit dem aramäischen Volkslied "Chad gadja" wird der Abend feierlich beendet.

Vorher wird die Wohnung gründlich gereinigt. Die Kinder können ein kleines, verstecktes Stück Mazzebrot finden, um dafür ein kleines Geschenk zu erhalten.

(hinduistisch)

Indische Hindus feiern an Hanuman Jayanti die Geburt des Gottes Hanuman. Hanuman zählt zu den populärsten Göttern im Hinduismus. Er gilt als treuer Helfer des Gottes Rama.

Der Überlieferung zufolge besitzt er besondere Kräfte: Hanuman ist schnell wie der Wind und so kräftig, dass er Berge und Wolken auseinanderreißen kann. Er ist in der Lage, zu fliegen und seine Gestalt zu verändern. Er symbolisiert die Kraft der Hingabe, des Vertrauens, des Mutes und der Gottesverehrung. In Darstellungen hat Hanuman meist die Gestalt eines Affen, weshalb Affen in indischen Tempeln oft Narrenfreiheit haben. Hanuman zählt auch zu einer der sieben "unsterblichen" Personen.

Zum Geburtstag des Gottes nehmen die Gläubigen ein rituales Bad. Anschließend gehen sie in die Tempel. Sie bestreichen das Bildnis Hanumans mit roter Farbe und schmücken es mit Blüten. Dabei singen sie seine Hymne, die so genannte Hanuman Chalisa und lesen Geschichten aus dem Leben Hanumans.

Seit 1990 findet der Internationale Tag der Roma weltweit am 8. April statt. Es handelt sich um einen Aktionstag, an dem auf die Verfolgung und Diskriminierung der Romnja und Roma aufmerksam gemacht werden soll. Gleichzeitig wird an diesem Tag die Kultur und Tradition der Roma gefeiert.