recap Warum der Traum vom Eigenheim jetzt platzt

Bildrechte: MDR/Denis Ludwig/Franz-Paul Senftleben

Mehr Geld für weniger Grundstück - das ist leider die Realität beim Hausbau 2023. Wer sich jetzt ein Einfamilienhaus kaufen will, muss tief in die Tasche greifen. Hohe Immobilienpreise, steigende Baukosten, und explodierende Bauzinsen lassen den Traum vom Eigenheim für viele Menschen in die Ferne rücken. Recap hat mit einigen von ihnen gesprochen.