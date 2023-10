Reformationstag Wie die evangelische Kirche mit dem Mitgliederschwund umgeht

Wenn heute Nachmittag in Serba am Hermsdorfer Kreuz Reformationstag gefeiert wird, werden in der Dorfkirche 15 Leute erwartet. Für Pfarrer Eckhard Waschnewski wird es der zweite von drei Gottesdiensten sein, er pendelt zwischen Serba, Thalbürgel und Graitschen hin und her. Früher sei das anders gewesen, erinnert sich der 67-Jährige. Als er 1999 in diesen Bereich gekommen sei, habe er drei Kollegen gehabt. Inzwischen stehe er alleine in der geistlichen Verantwortung. Das sei eine gewaltige Herausforderung, auch für seine Frau.