Die Forschungsprojekte European Value Study und World Value Survey erheben seit Jahren weltweit unter anderem die Ansichten der Menschen zur Religion. Zwischen 2017 und 2022 wurden Menschen in Europa nach der Bedeutung von Religion für ihr Leben befragt. Dabei zeigte sich, dass in kaum einer anderen Region Europas die persönliche Bedeutung von Religion so gering eingeschätzt wird wie in Ostdeutschland.

Die britische Zeitung "The Guardian" bezeichnete Ostdeutschland 2012 sogar als den "gottlostesten Ort der Welt". Die Zeitung berief sich dabei auf die länderübergreifende Studie "Beliefs about God across Time and Countries". Dass immer mehr Menschen ihren Glauben ablegen, ist aufgrund der ostdeutschen Geschichte hierzulande schneller passiert. Westdeutschland und andere Regionen in Europa holen diese Entwicklung nach. Das ergibt die Forschung von Gert Pickel von der Universität Leipzig. Tschechien dürfte Ostdeutschland inzwischen als die am wenigsten religiöse Region Europas abgelöst haben, so Pickel.