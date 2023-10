Seit 1667 offizieller Gedenktag

Der Reformationstag ist seit 1667 ein offizieller Gedenktag. Mit seinem Erlass sorgte Kurfürst Georg II. von Sachsen außerdem zur Vereinheitlichung des Datums am 31. Oktober. Vorher unterschieden sich die Termine der einzelnen Landeskirchen.

Fest und Gottesdienste in Wittenberg und Dresden 2023, Churchnight in Thüringen

Bildrechte: dpa In Wittenberg gibt es traditionell ein Reformationsfest mit verschiedenen Veranstaltungen. In diesem Jahr beginnen die Feierlichkeiten mit einer öffentlichen Stadtführung am 28. Oktober. Der Rundgang führt durch die Altstadt, es geht von der Schlosskirche bis zum Lutherhaus. Außerdem eröffnet an diesem Tag das 18. Wittenberger Renaissance Musikfestival "Engel an unserer Saite". Am 31. Oktober gibt es einen Gottesdienst in der Wittenberger Schlosskirche. MDR KULTUR überträgt zum Reformationstag einen Radio-Gottesdienst aus der Frauenkirche Dresden.