Die leeren Fäuste übereinander, schwingt Oleg Orlow beide Arme, als wolle er eine Angel auswerfen. "Kaffee, Tee, Zigaretten, Schokolade", erklärt er – das kann man an einer selbstgemachten Schnur rüber werfen. Aber da ist ja das Gitter vorm Fenster. Da bekommt man die Hand nicht durch. Deshalb wird so eine Art Angelrute aus gerolltem Papier gebastelt." Seine Hände drehen ein imaginäres Stück Zeitung zu einer kompakten Rolle. "Und daran wird mit einer selbstgedrehten Schnur aus allen möglichen Fasern das Päckchen befestigt. Dann schwingt man das und der Nachbar versucht es zu fassen zu kriegen."

So richtig angekommen in der Freiheit ist der 71-Jährige noch nicht. Er sitzt im Berliner Exil-Büro der in Russland verbotenen Menschenrechtsorganisation "Memorial" und gibt ein Interview nach dem anderen. Sein Verstand begreift, dass sich sein Leben schlagartig geändert hat. Aber ein Teil seines Herzens schlägt noch im Gefängnistakt, durchlebt die Unruhe, wenn Schritte auf dem Flur zu hören sind, sich die Schlüssel im Zellenschloss drehen. Kommt aus dem Rhythmus, wenn das Transportsystem aus selbstgebastelten Schnüren und Schleudern entdeckt zu werden droht, dass die Häftlinge nachts nutzen, um einander kleine Päckchen von Zellenfenster zu Zellenfenster zuzuwerfen.

"Morgens muss das ganze System wieder verschwunden sein, das geht nur nachts. Man kann auch mit einem Katapult was rüberschießen. Aus Gummis gebastelt, die in Wäschestücken sind. Und so schießt man das von einem Fenster zum anderen. Das ist eine nützliche Fähigkeit im Gefängnis."

Sein Lachen bei der Erinnerung an das, was ein halbes Jahr lang zu seinem Alltag gehörte, erstirbt jäh. Immer wieder trifft ihn wie ein Schlag der Gedanke an die vielen Mitstreiter, die nicht auf der Austauschliste standen. Für die das, wovon er berichtet, Alltag bleibt. Das und Schlimmeres.

Im Februar war der Mitbegründer der russischen Menschenrechtsorganisation "Memorial"zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt und in Sysran nördlich von Kasachstan inhaftiert worden. Weil er von Beginn an gegen den russischen Überfall auf die Ukraine protestiert hatte, unter anderem mit Plakaten auf dem Roten Platz in Moskau. 800 politische Häftlinge vermutet Oleg Orlow weiterhin in russischen Gefängnissen und Lagern.

Ständig habe er beim Gedanken an das Leben in Freiheit ein großes gebratenes Stück Fleisch vor Augen gehabt, sagt er. Und ein Glas Rotwein. Gleich am zweiten Tag nach seiner Ankunft in Deutschland hätten ihn seine "Memorial"-Kollegen ins Restaurant mitgenommen. "Und als ich dort dieses Stück Grillfleisch gegessen habe, musste ich daran denken: Ich bekomme gerade einen Traum erfüllt – aber meine Freunde, mit denen ich im Gefängnis saß, und so viele, die in Lagern sitzen, die sind nicht mit hier dabei. Die müssen weiter den Gefängnisfraß schlucken."