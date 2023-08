Dabei geht es nicht nur um Inhalte, sondern auch um den Führungsanspruch. Nawalnys Anhänger beanspruchen ihn für sich, Chodorkowski dagegen setzt sich für eine breite Koalition ein. Auch Maxim Katz, ein ehemaliger Mitstreiter von Nawalny, der heute in Israel lebt, tritt für die Einigung der oppositionellen Bewegung ein und will die "größte liberale Partei" gründen. Mit 1,85 Millionen Abonnenten auf Youtube, zählt er zu den populärsten politischen Aktivisten.

Die Frage, ob Russen eine kollektive Verantwortung für den Krieg in der Ukraine tragen, spaltet die Exil-Opposition zusätzlich. So hatte der ehemalige Schachweltmeister Garri Kasparow härtere Sanktionen gegen Russland gefordert und mit dem Vorschlag eines "Gute-Russen-Passes" für Wirbel gesorgt.

Der sah vor, dass russische Flüchtlinge nur dann in die EU einreisen dürfen, wenn sie eine Antikriegserklärung unterzeichnen. Allerdings gilt Kasparow, der seit 2013 im Ausland lebt, nur im Westen als bedeutender Oppositionspolitiker - in Russland hat er kaum Unterstützer. Viele Oppositionelle - unter anderem Maxim Katz - sind anderer Ansicht als Kasparow. Sie glauben, dass die aggressive Politik Russlands nicht den Willen des russischen Volkes widerspiegelt.

Und so haben bei all der Streiterei nur wenige Akteure überhaupt eine Vorstellung, wie ein Russland nach Putin aussehen könnte. Nawalny etwa hält die Korruptionsbekämpfung für das wichtigste Reformvorhaben, dazu gehören auch mehr Transparenz und eine unabhängige Justiz. Als Staatsform schwebt ihm eine präsidial-parlamentarische Republik vor, in der alle politisch belasteten Beamten aus den Ämtern entfernt werden.

Derzeit steht allerdings jedem Reformvorhaben der aktuelle Machthaber im Kreml im Weg. Und so bleibt der russischen Opposition nur die Hoffnung auf bessere Zeiten. So sagte Wladimir Kara-Mursa kurz vor seiner Verurteilung vor Gericht: "Ich weiß auch, dass der Tag kommen wird, an dem sich die Finsternis über unserem Land lichten wird. (…). Und dann wird unsere Gesellschaft ihre Augen öffnen und entsetzt sein über die schrecklichen Verbrechen, die in ihrem Namen begangen wurden." Der Glaube an eine bessere Zukunft Russlands ist es, der die russische Opposition trotz ihrer Differenzen und Spannungen verbindet.