Oft auch Begräbnisgeld geklaut

Auf diese Weise werde immer wieder auch Geld geklaut, das die Betroffenen eigentlich für ihr Begräbnis und die Trauerfeier angespart und zu Hause gelagert hätten - in der Vorbereitung auf ihr Lebensende. "Klar verwenden sie ihr Geld auch immer wieder für Geldgeschenke in der Familie", sagt der Polizeisprecher, "aber das ist jetzt nicht so viel."

Schwierige Verfolgung der Täter

Die Erfolgsquote bei den Ermittlungen lässt sich laut Polizei übrigens nicht genau beziffern - ist aber relativ gering. Die Kriminellen richteten sich in der Regel auf ein konzentriertes Gebiet, da die jeweiligen Abholer schnell vor Ort sein müssten. "Wir nehmen die Täter selten fest", berichtet auch eine Sprecherin von der Polizei Saalfeld. "Das heißt: Die Personen, die das Ganze wahrscheinlich vom Ausland aus steuern, sitzen in den Call-Centern und geben an ihre Kurier-Fahrer nur die Aufträge. Es ist also für uns wirklich schwierig, in das Netzwerk durchzudringen."