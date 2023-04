Bereits am Freitag hatten Kriminelle eine Rentnerin aus Zwintschöna im Saalekreis mit der gleichen Masche um insgesamt 200.000 Euro gebracht . Auch dort wurde laut Polizei eine Kaution gefordert, um die Inhaftierung einer Verwandten zu verhindern. Die 74-Jährige aus dem Saalekreis hat damit die vermutlich größte jemals in Sachsen-Anhalt übergebene Summe nach einem "Schockanruf" verloren.

In Dessau-Roßlau ist ein Rentner kürzlich Opfer einer anderen Betrugsmasche geworden. Der 86-Jährige und seine Frau haben viel Geld in ihre Buch-Sammlung gesteckt. Bei ihnen hat sich ein Mann gemeldet, der die Bücher angeblich kaufen will und dafür anfangs 60.000 Euro, nach Begutachtung der Bücher 34.000 Euro geboten hat.