Schockanruf ausgebremst Taxifahrer bewahrt Rentnerin vor Trickbetrügern

Ein Schockanruf ist ein abgewandelter Enkeltrick. Ihre potenziellen Opfer suchen sich die Täter über Telefonverzeichnisse – bevorzugt werden Personen mit "alt" klingenden Vornamen. Am Telefon geben sich die Betrüger als Tochter, Sohn, Polizist, Staatsanwalt oder Richter aus. Sie versetzen ihre Opfer durch eine für sie dramatische Nachricht in einen psychischen Ausnahmezustand. Die Botschaft: Angehörige bräuchten dringend Hilfe, so könnten schlimme Folgen abgewendet werden. Kleine Fehler zu Personennamen oder Ortsangaben fallen in den erfunden Geschichten durch den emotionalen Druck dann auch nicht mehr so schnell auf.