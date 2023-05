Albert F. (Name von der Redaktion geändert) lebt in einer Doppelhaushälfte in einer kleinen Siedlung in Querfurt. Gemeinsam mit seiner Frau verbringt der 85-Jährige hier seinen Lebensabend. Beide sind gesundheitlich angeschlagen, einen Herzinfarkt vor einigen Monaten hat Albert F. hinter sich. An einem Vormittag im April, gegen 11 Uhr, klingelt das Telefon. Ein Mann spricht in bestem Hochdeutsch, ohne Dialekt oder Akzent. Er melde sich vom Polizeiamt Halle.