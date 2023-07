Es flimmert über den grauen Steinplatten. Darauf sitzen Bernd und Angie – die Augen etwas zusammengekniffen. Unter der prallen Sonne vor dem Hauptbahnhof versuchen sie an etwas Bares zu kommen. Sie sind in Leipzig gestrandet: Ohne Papiere, Wohnung und Geld. "Wenn man nur seine Wasserflasche auffüllen möchte, machen Sie alle zu", erklärt Bernd über die Geschäfte in den Passagen. Für obdachlose Menschen ist die aktuelle Hitze ein besonderes Problem.

Nicht einmal zum Auffüllen ihrer Wasserflasche dürften sie in die Geschäfte, erklärt Bernd, der auf der Straße lebt. Bildrechte: MDR exakt Erst vor Kurzem habe Ihnen jemand geholfen und für sie geschnorrt. "Und am nächsten Tag haben wir den Rettungswagen geholt, weil der derartig verbrannt war von der Sonne", so Bernd. Einen kühlen Ort finden sie auf der Straße und in der durchbetonierten Stadt nur schwer.



"Im Bahnhof, wenn sie uns reinlassen", brummt Wolfgang. Der grauhaarige Mann lebt ebenfalls in Leipzig auf der Straße, zusammen mit Monika. Doch meist dürfen sie erst abends in die kühlen Hallen. Weil es am Hauptbahnhof keine kostenlosen Trinkbrunnen gibt, trinkt der ehemalige Druckergehilfe Eistee und Cola. Die helfe, wenn sein Kreislauf schlappmacht. Etwas Kostenloses zu trinken gebe es für Wolfgang und Monika höchstens in der Bahnhofsmission oder am Hilfebus.

Der Hilfebus – ein Projekt von "Safe - Straßensozialarbeit für Erwachsene" – fährt jeden Abend zu Bedürftigen. "Letzte Woche Mittwoch, wo das so heiß war. Da habe ich in zwei Stunden 15 Liter ausgegeben", sagt Streetworker Tino Neufert. Er sagt, die zunehmende Hitze habe die Lage verschlimmert: "Vor zwei Jahren ist einer gestorben im öffentlichen Raum. Es war sehr heiß, da kam auch eine Krankheit dazu, und der ist dann auch dort verstorben."

"Deutschland ist leider beim Hitzeschutz Entwicklungsland. Wir müssen dringend handeln.", sagt Professor Stephan Feller von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Der Tumorbiologe engagiert sich auch bei "Scientists 4 Future", und will so an der Bekämpfung der Klimakrise mitwirken. "Das Wichtigste wäre vielleicht Klimaschutz und vor allem Schutz der Bevölkerung zur Pflichtaufgabe von Kommunen zu machen." Bislang sei das freiwillig und werde angesichts knapper Kassen häufig nach hinten geschoben.