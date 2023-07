Besonders in Sachsen-Anhalt und Sachsen leiden mehr Regionen unter Hitze als im Rest von Deutschland. Wittenberg ist in Mitteldeutschland am stärksten betroffen: Mit 13,5 Hitzetagen im Jahr liegt der Landkreis weit über dem Bundesschnitt. Obwohl der Kreis heute schon überdurchschnittlich stark betroffen ist, hat der Kreis laut Umfrage keine gängigen Schutzmaßnahmen umgesetzt oder konkret geplant. Ein Hitzeaktionsplan fehlt zum Beispiel. In so einem Plan halten Kreise fest, wie sie ihre Orte hitzerestistent umbauen.