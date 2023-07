Am stärksten betroffen war vor allem die Region rund um das Mittelmeer. So habe Italien mit insgesamt 18.010 Hitzetoten die höchste durch Temperaturen bedingte Sterberate gehabt. Auch in der Pro-Kopf-Statistik führt das Land das Ranking an: Pro eine Million Einwohner starben 295 Menschen an den zu hohen Temperaturen.



In absoluten Zahlen folgte Spanien mit 11.324 Toten und Deutschland mit 8.173 zusätzlichen Verstorbenen. Gemessen an der Bevölkerungsgröße hatten allerdings Griechenland mit 280, Spanien mit 237 und Portugal mit 211 Toten pro eine Million Einwohner mehr Sterbefälle zu beklagen, als die Bundesrepublik mit 98 Hitzetoten pro eine Million Einwohner. Europaweit lag der Durchschnitt bei 114 Todesopfern pro Million Einwohnern.