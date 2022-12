Bundespräsident Erwartungen und Wünsche in Freiberg vor Steinmeier-Besuch

Hauptinhalt

In seiner fünften "Ortszeit Deutschland" wird Frank-Walter Steinmeier für drei Tage seine Amtsgeschäfte von Freiberg aus führen. Der Bundespräsident will mit Menschen ins Gespräch kommen und an einer "Kaffeetafel kontrovers" mit den Menschen in Freiberg reden. Dabei soll es um die Solidarität mit der Ukraine gehen, um den Umgang mit den Folgen des Krieges, die wirtschaftliche Lage, die gestiegenen Lebenshaltungskosten und das Zusammenleben in der Stadt. Was erwarten die Freiberger vom Staatsoberhaupt?