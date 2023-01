Aber gibt es in Deutschland für das Mobilfunknetz trotzdem eine Infrastruktur, die im Notfall greift? MDR AKTUELL hat beim Anbieter Vodafone nachgefragt. In einem schriftlichen Statement heißt es, dass es für alle Städte und Landkreise ein "klar geregeltes, präventives und reaktives Krisenmanagement" gebe. Vodafone hat seine Technikstandorte in so genannte Sicherheitsklassen eingeteilt, wie das Unternehmen mitteilt.