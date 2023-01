Ganz so groß wie in der Nacht zuvor war der neuerliche Ausfall aber nicht. Sonntagabend waren laut dem Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse immerhin rund 100.000 Bürgerinnen und Bürger ohne Strom – fast die Hälfte aller Einwohner des Landkreises. Und das hatte Folgen: Pflegeheime und Krankenhäuser wurden mit eigenen Notstromaggregaten versorgt, ein beatmeter Patient musste aus einer Pflegeeinrichtung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Feuerwehr besetzt Gerätehäuser

Kreisbrandmeister Lohse sprach am frühen Montagmorgen von mehreren Hundert Einsatzkräften: Alle Ehrenamtlichen seien im Einsatz gewesen, um die Versorgung der ambulanten Kranken zu gewährleisten. In vielen Städten seien die Gerätehäuser der Feuerwehr besetzt gewesen, um Notrufe vor Ort entgegenzunehmen. Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse und die Rettungskräfte hatten in der Nacht zu Montag gut zu tun. Bildrechte: MDR/Kevin Poweska

Der Ausfall machte sich auch in Kliniken bemerkbar, etwa im Krankenhaus von Ameos in Halberstadt. Von dort erfuhr MDR SACHSEN-ANHALT noch in der Nacht, dass zwar keine Patienten zu Schaden gekommen seien, allerdings Geräte nicht genutzt werden konnten.

Erdseil gerissen, Hochspannungsleitungen beschädigt