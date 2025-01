Oft müssten Einrichtungen mühsam über Fundtierverträge verhandeln. "Manche Kommunen zahlen minimale Pauschalbeträge, andere übernehmen die Kosten nur für wenige Wochen", kritisiert Schröder. Eine einheitliche Regelung gebe es nicht. Besonders die Ausgaben für die Resozialisierung schwer vermittelbarer Hunde seien in vielen Fällen nicht gedeckt.

Zudem gehe die Spendenbereitschaft geht zurück. Fehlendes Geld müssten Heime aus eigenen Mitteln aufbringen. Doch viele Menschen seien zurückhaltender geworden, was vor allem an der Inflation und der unsicheren wirtschaftlichen Lage liege. Tierheime seien daher so sehr wie noch nie auf die Unterstützung tierlieber Menschen angewiesen. Schröder zufolge kann aber auch anderweitig unterstützt werden: "Wer kein Geld hat, kann Zeit geben."